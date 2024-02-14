Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından tüm gözler bölgeden gelecek iyi bir habere çevrildi. Gazeteler, felaketi manşetlerine böyle taşıdı...

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Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? - Resim: 1
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Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? - Resim: 2
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Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? - Resim: 3
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Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? - Resim: 4
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Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? - Resim: 5
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Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? - Resim: 6
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Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? - Resim: 7
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Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? - Resim: 8
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Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? - Resim: 9
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Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? - Resim: 10
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Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? - Resim: 11
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Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? - Resim: 12
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Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? - Resim: 13
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