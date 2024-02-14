Maden faciası sonrası gündem olan paylaşım: Günler öncesinden bilmiş!

Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasının ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım gündem oldu. Bir kullanıcının maden faciasını günler öncesinden bildiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Maden faciası sonrası gündem olan paylaşım: Günler öncesinden bilmiş!

Erzincan'da bir altın maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Ayrıştırılan toprakların bir anda kayması sonucunda 9 işçiden haber alınamıyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

5 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Türkiye, Erzincan'daki faciayı konuşurken sosyal medyada bir paylaşım gündem oldu. 'Kızıl Deli Kahin' isimli bir hesaptan 5 gün önce yapılan paylaşım "Erzincan'daki felaketi önceden bildi" şeklinde yorumlandı.

Ali Yerlikaya, gece 03:00'te kamera karşısına geçti: 'Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp'Ali Yerlikaya, gece 03:00'te kamera karşısına geçti: 'Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp'Güncel

Erzincan'daki ölüm ocağına kapasite artışı Murat Kurum onaylı: 'Felakete ne diyecek?'Erzincan'daki ölüm ocağına kapasite artışı Murat Kurum onaylı: 'Felakete ne diyecek?'Gündem

GÜNDEM OLDU

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Düşte göründü tedbir alın geç olmadan! Altın firması dağı terk ederken ardından patlar siyanür havuzu, koca bir nehir, koca bir ilçe zehre boğulur, yarısı oyulmuş dağ tel tel dökülür."

Maden faciası sonrası gündem olan paylaşım: Günler öncesinden bilmiş! - Resim : 3

Son Güncelleme:
Kansere karşı dirençli kan grubu belli oldu! Çok daha sağlıklı oluyorlar Kansere karşı dirençli kan grubu belli oldu! Çok daha sağlıklı oluyorlar
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Ali Yerlikaya, gece 03:00'te kamera karşısına geçti: 'Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp' Gece 03:00'te konuştu: 'Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp'
Adını değiştiren FOX TV'ye Çağatay Ulusoy şoku! Kadroda yer almadı... Adını değiştiren FOX TV'ye Çağatay Ulusoy şoku! Kadroda yer almadı...
ÇOK OKUNANLAR
'Zaman yolcusuyum' dedi, kehanetleri şoke etti: 'Bu hafta sonu...' 'Zaman yolcusuyum' dedi, kehanetleri şoke etti: 'Bu hafta sonu...'
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var
Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü? Gazeteler Erzincan'daki felaketi nasıl gördü?
İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın, saatlerce gelmeyecek! İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın, saatlerce gelmeyecek!
Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz: Cem Küçük'ün nezarethanede olması gerekiyordu, o gece yine televizyondaydı 'Cem Küçük'ün nezarethanede olması gerekiyordu, o gece yine televizyondaydı'