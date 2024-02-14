Maden faciası sonrası gündem olan paylaşım: Günler öncesinden bilmiş!
Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasının ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım gündem oldu. Bir kullanıcının maden faciasını günler öncesinden bildiği ortaya çıktı.
Erzincan'da bir altın maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Ayrıştırılan toprakların bir anda kayması sonucunda 9 işçiden haber alınamıyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
5 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ
Türkiye, Erzincan'daki faciayı konuşurken sosyal medyada bir paylaşım gündem oldu. 'Kızıl Deli Kahin' isimli bir hesaptan 5 gün önce yapılan paylaşım "Erzincan'daki felaketi önceden bildi" şeklinde yorumlandı.
GÜNDEM OLDU
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Düşte göründü tedbir alın geç olmadan! Altın firması dağı terk ederken ardından patlar siyanür havuzu, koca bir nehir, koca bir ilçe zehre boğulur, yarısı oyulmuş dağ tel tel dökülür."
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