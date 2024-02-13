Erzincan'daki ölüm ocağına kapasite artışı Murat Kurum onaylı: 'Felakete ne diyecek?'

Erzincan ili İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen altın madeni ocağında meydana gelen göçük, firmanın daha önceki tüm tepkiler, siyanür sızıntısı ve 7,2 milyon dolarlık vergi iadesi almasını da tekrar gündeme taşıdı.

Uzmanların uyarılarına rağmen şimdilerde AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum'un görev döneminde, 31 Aralık 2019 tarihinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2. Kapasite Artışı onay süreci başlatılmıştı. Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin şu açıklama yapılmıştı:

"ERZİNCAN il İLİÇ, ilce Çöpler mevkiinde Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 847, 49729 ve 20067313 Ruhsat Nolu Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler ERZİNCAN Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur."

Şirketin yarattığı tüm risklere karşı AKP hükümetlerinden gördüğü ‘ilgiye’ dikkat çeken gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Murat Kurum, Erzincan'daki felakete ne diyecek? Onun bakanlığında Kanadalı şirkete devasa kapasite artışı onayları verilerek, maden alanı 3 kat artırıldı. 2022'deki siyanür sızıntısına da göstermelik bir ceza kesilmişti."