MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehit olduğu bildirildi.

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan acı haberi duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB, "3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nca 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" dedi.

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