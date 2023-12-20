Acun Ilıcalı'dan Adnan Oktar itirafı: 'Annemlerin rahmetli olduğu bir dönem...'

Adnan Oktar Cemaati ile ilişkisi olduğu bilinen televizyon programcısı Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda itiraflarda bulundu.

2018 yılında yapılan operasyonla Türkiye'nin gündemine yerleşen ve gerçek yüzü ortaya çıkan Adnan Oktar Cemaati tartışılmaya devam ediyor.

Sanık Adnan Oktar'ın "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 891 yıl hapisle cezalandırıldığı davada geçtiğimiz günlerde HSK 2. Ceza Dairesi, Adnan Oktar'la irtibatlı oldukları tespit edilen 5 yargı mensubu hakkında yargılama izni verdi.

ACUN ILICALI'DAN İTİRAF

Adnan Oktar'ın "Acun Ilıcalı da benim talebemdi. Abisi de. Doktordur abisi. Uzun süre benim yanımda kaldı abisi. Daha eskidir. Acun da 10-15 yıllık talebemdir. O çok yaman bir kerata. Küçük yaşta annesi babası trafik kazasında ölmüştü. Küçük sevimli bir kızı vardı, onu çok severdik" diyerek anlattığı televizyon programcısı Acun Ilıcalı'dan Adnan Oktar itirafı geldi.

Gazeteci Enver Aysever'in programında katılan Ilıcalı şu açıklamalarda bulundu:

"19 yaşındaydım. Annemlerin rahmetli olduğu bir dönem. Bir dönem görüşmüşlüğüm oldu. 35 sene önce. 1 buçuk 2 yıl. Sonra ayrıldım."

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