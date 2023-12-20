Dilan Polat ailesine mektup yazdı: Hiç iyi değilim

5 Kasım itibariyle eşi Engin Polat ile birlikte tutuklu olan Dilan Polat ailesine mektup yazdı.

Dilan Polat ailesine mektup yazdı: Hiç iyi değilim

Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat, sosyal medya hesabından Dilan Polat'ın kendilerine gönderdiği mektubun bir kısmını paylaşarak, Dilan Polat’ın zor günler geçirdiğini belirtti.

Dilan Polat'ın 18 Kasım'da yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şuan saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..."

Dilan Polat ailesine mektup yazdı: Hiç iyi değilim - Resim : 1

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