İYİ Parti'nin hedefinde CHP var: Siyasi operasyon yapılıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "yerel seçimlere tek başına gireceğiz" açıklamasının ardından İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile polemiğe girmesinin yankıları sürüyor.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı bugün sosyal medyada yaptığı açıklamayla "Son günlerde İYİ Parti’mize yapılan siyasi operasyonlara ilişkin açıklamasını milletimizin takdirine sunuyoruz" dedi.

Yapılan açıklamada "Tüm ahlaki değerlerden vazgeçtiğine inandığımız bazı odaklar, Türkiye'nin gözleri önünde ve fütursuzca İYİ Parti'nin helal oylarıyla seçilmiş meclis üyelerini, bir takım vaatlerle yolundan saptırmanın çabasında içindeler denildi.

Geçen gün istifa eden İBB Meclis üyelerine gönderme yapılan açıklamada "Bu açık manipülasyon ve siyasi operasyonlarda partimizden ayrılan bir takım kişilerin ilçe başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi bizzat arayarak partimize bilinçli şekilde zarar verdiklerine şahit oluyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: s

"Yine İYİ Partimizin gönülden desteğiyle büyükşehir belediye başkanı seçilen bir başkan ise o ildeki İYİ Partili Belediye Başkanlarımızla makamında poz vererek partimize ve o şehirdeki dava arkadaşlarımıza etik dışı bir mesajı verebilme çabasındadır. Gelinen durum itibariyle bu ve bunun gibi girişimlerle belediye meclis üyelerimiz ve ilçe yöneticilerimiz istifa ettirilmek istenmektedir.

Başka bazı illerde de kesin aday gösterilmeleri karşılığında bizim belediye başkanlarımıza, transfer teklifleri yapılmakta hatta rozet takılmaktadır.

Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur. Genel Başkanımız sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 81 ilde, ilçe ve beldelerde İYİ Belediyecilik vizyonumuzu tüm vatandaşlarımızla buluşturacak ve iyi adaylarımızla seçime gideceğiz."