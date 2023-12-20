Saadet Partisi heyetinden Özgür Özel'e teşekkür ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve CHP’den Saadet Partisi’ne geçen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’tan oluşan Saadet Partisi heyetini CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

Saadet Partisi heyetinden Özgür Özel'e teşekkür ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in vefat etmesinin ardından CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Meclis'te grup yeter sayısını sağlayabilmek için Saadet Partisi’ne geçti. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’tan oluşan heyeti, CHP'nin bu kararı için bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre; Kaya, Hasan Bitmez’in vefatının ardından, Kasap’ın partilerine geçmesi nedeniyle Genel Başkan Özel’e teşekkürlerini ve memnuniyetlerini iletti. Kaya, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun selamlarını da Özel’e aktardı.

Özel, TBMM Genel Kurulu’nda bir milletvekilinin vefatın ardından bir parti grubunun düşmesinden en çok iktidar partisinin rahatsız olması gerektiğini belirtti. Özel, siyasi partilerin söz hakkına saygılı olduklarını, demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini söyledi.

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