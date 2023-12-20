DEM Partili Sakık: Demirtaş Kürt halkının evladıdır

1 Mayıs’ta aktif siyaseti bıraktığını açıklayan ve halen Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM Parti) küskün olduğu iddiaları ile ilgili DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Artı TV'de yayınlanan Bağdat Bağdat Cafe programında açıklamalarda bulundu.

"Demirtaş'ın hareketle ve bizlerle herhangi bir sorun yaşadığını düşünmek bize ve Kürt mücadelesine büyük bir haksızlıktır." diyen Sakık şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş bizim bedenimizden bir parça. Kürt halkının bir evladıdır. Şu an cezaevinde bedel ödüyor, biz onu hareketin bir parçası olarak görüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın hareketle, bizlerle herhangi bir sorun yaşadığını düşünmek bize ve Kürt mücadelesine büyük bir haksızlıktır. Selahattin Demirtaş'ı milyonlarca Kürt yüreğinde taşır, ona çok büyük değerler biçilir, biz de çok büyük bir değer olarak görüyoruz. Gültan Kışanak’ı da, Figen Yüksekdağ’ı da, Sabahat Tuncel’i de bütün arkadaşlarımızı öyle görüyoruz."

"Ama Selahattin Demirtaş ile ilgili zaman zaman eleştiriler var, belli kesimler de bunu tırmandırmak istiyorlar, "acaba bi gedik açabilir miyiz partide" diye . Böyle bir şey yok; Selahattin Demirtaş bu halkın bir değeridir, bizim bir değerimizdir. Biz onu iki gözümüz gibi koruruz."

'DEMİRTAŞ SİYASETTEKİ BİRİKİMİNİ PARTİYLE PAYLAŞACAK'

Yerel seçimler öncesi Demirtaş'ın da şu an tutuklu bulunan diğer Kürt siyasiler gibi partiye katkı vereceğini söyleyen Sakık şöyle konuştu:

"Eleştirilerimiz zaman zaman olabilir, onların da bize eleştirileri olabilir ama bu eleştiriler dostça konuşuluyor. Birbirimize nasıl katkı sınabiliriz, onları konuşuyoruz. Tabii ki bu süreçte Selahattin Demirtaş’ın da, diğer arkadaşlarımızın da katkıları alınacak. Örneğin Gültan Kışanak, benim gibi yerelden geliyor. Her anlamda yereldeki birikimini partiyle paylaşacak. Selahattin Demirtaş da siyasetteki birikimlerini partiyle paylaşacak. Talepleri olacak, partinin de, hiçbirimizin de buna ne “hayır” deme hakkı yok. Tam tersi bu partiyi de, bizi de büyütür. Biz Selahattin’i ve arkadaşlarımızı çok seviyoruz."

DEMİRTAŞ 'DEM PARTİ'NİN TALEPLERİNİ DİKKATE ALMAYAN KAYBEDER' DEMİŞTİ

Selahattin Demirtaş, genel seçimlerin ardından verdiği ilk siyasi mesajda "DEM Parti'nin beklenti ve taleplerini dikkate almayan kaybeder" demiş, halkın ve DEM Parti’nin ihtiyaç duyması halinde devreye gireceğini belirtmişti.