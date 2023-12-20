Maçoğlu nereden aday olacak? TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan açıklama

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Cumhuriyet TV’de Beste Çelik'in sunduğu Gündem Özel programının konuğu oldu. Okuyan Çelik’in yerel seçimlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’nun başka bir yerden yeniden aday olacağına ilişkin iddiaları hatırlatan Çelik, İstanbul Kadıköy ya da Sultangazi’den aday olabileceğinin konuşulduğunu aktardı.

"HENÜZ BAĞLANMIŞ DEĞİL"

Maçoğlu’nun başka bir yerden adaylığının mümkün olup olmadığına ilişkin soru üzerine Kemal Okuyan “Bu konuyu beraber değerlendiriyoruz” dedi.

“Sayın Maçoğlu yalnızca Dersim’de değil bütün Türkiye’de dürüstlüğü, çalışkanlığı, halkçı karakteri ve yaklaşımıyla çok büyük bir sevgi ve ilgi topladı. Halkın rantla, çalıp çırpmayla işi olmayan yerel yöneticilere ne kadar aç olduğunun da kanıtıydı bu” diyen Okuyan şunları kaydetti:

"Doğal olarak biz bir değerlendirme yapıyoruz. Biliyorsunuz, Dersim’deki başarı bir ittifakın ürünüydü. Kendisinin de bağlı bulunduğu kurum bir değerlendirme içerisinde. Evet başka bir yerden adaylığı da gündemde ama henüz bağlanmış bir mesele yok.”

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Hep beraber geride kalan dönemin muhasebesini yaptıklarını kaydeden Okuyan şöyle konuştu:

“Bu muhasebe ‘düşündüklerimizi, hedeflerimiz yerine getirdik mi?’ bunu da içeriyor. Daha geniş ölçekte ‘kazanılacak belediyelerle beraber neler yapılabilir?' bunları da içeriyor bu muhasebe.

Ama sonuç olarak sorduğunuz soruda geçen İstanbul’da Kadıköy ve Sultangazi… Başka böyle ilçeler de zikrediliyor. Ama henüz bağlanmış bir karar yok. Hep beraber bir değerlendirme içerisindeyiz. Başka siyasi yapıların katılımı, desteğiyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda önümüzdeki belki bir hafta içerisinde bu konuda da bir netlik oluşacaktır.”

Hangi siyasi yapılarla görüşüldüğü sorusu üzerine Okuyan “Yerel düzeyde seçimlerde nasıl işbirliği yapılabilir diye görüşmeler sürüyor, o görüşmelere çok fazla sayıda Türkiye solundan siyasi yapı katılıyor. Bu görüşmelerde doğal olarak gündeme gelen şeylerden bir tanesi güçlü olunan yerlerde başka yapıların aday göstermemesi, var olan güçlü adayı desteklemesi biçiminde bir işbirliği mümkün mü bunun üzerine çalışılıyor” dedi.

"İTTİFAK DEĞİŞ İŞBİRLİĞİ OLACAK"

Bu işbirliğinin belli ilkelerinin olacağını ancak bir ittifak biçimini almayacağını ifade eden Okuyan, bazı yerelliklerde farklı kombinasyonla bir işbirliği, bazı yerelliklerdeyse daha farklı bir işbirliğinin sözkonusu olabileceğini belirtti.

İttifak kavramının sadece seçimlere yönelik değil, belirli bir ilkesi, programı ve yaklaşımı olması gerektiğini vurgulayan Okuyan “Biz ittifak sözcüğünü rastgele kullanmak istemiyoruz. Burada gündemimizde olan şey bir işbirliği olacaktır. Solun, devrimci hareketlerin birbirine alan açması, yardımcı olması üzerinden. Bunu ne kadar başarırız, hangi yerelliklerde başarırız tam olarak bilmiyorum. Ama Sayın Maçoğlu’nun adaylığı sözkonusu olduğunda büyük bir olasılıkla bu geniş bir işbirliğini kapsayacaktır. En azından umudumuz bu noktada" ifadelerini kullandı.

"BUNU KOMÜNİSTLER DIŞINAD KİMSE YAPAMAZ"

TKP’nin komünist belediyecilik açıklamasıyla ilgili soru üzerine Okuyan bu düzenin yerel yönetimlerle değiştirilemeyeceğini ancak yerel yönetimlerin hiçbir yetkisi olmadığını söylemenin de çok büyük hata olacağını dile getirdi.

Okuyan komünist belediyeciliğin sorumlu olunan alanda halkın ve toplumun çıkarlarını, emekçilerin haklarını gözeten, çevreyi, tarihi, kültürü güçlendiren, koruyan, ranta tamamen kapalı, özel şirketlerin, tekellerin ve holdinglerin çıkarlarına kapalı bir belediyecilik anlayışı olduğunu söyledi. Okuyan “Bunu komünistler dışında kimse yapamaz” dedi.

"HATAY DEFNE'DE İDDİALIYIZ"

Bu seçimlerde bunun sayısını artırmaya çalışacaklarını söyleyen Okuyan “Parti olarak özellikle hedeflediğimiz noktalar var. Bunları da adım adım açıklayacağız. Ama bir tanesi zaten çok açık bir şekilde ortada. Biz depremde en ağır yıkıma uğrayan Hatay Defne’de iddialıyız. Aslında biz depremden önce başlatmıştık çalışmalarımızı. Depremin yıkıcılığıyla beraber işin boyutu değişti. Orada komünistlerin neler yapabileceğini göstermek istiyoruz" diye konuştu.