Ekrem İmamoğlu: Herhalde bu dönemin modası da İBB Başkanı'na saldırmak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İstanbul’un kalbi’ olarak nitelediği Fatih ilçesinin Aksaray semtini yeni çehresine kavuşturacak 'Aksaray Sanat Meydanı ve Zeminaltı Otoparkı'nın temelini attı.

Son dönemde hem iktidar partisi cephesinden hem de İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in eleştirilerine maruz kalan İmamoğlu, bu eleştirilere toplu yanıt verdi.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Bize yönelik eleştirilerin tamamı, büyük çoğunluğu, ne yazık ki belediyecilikle ilgisi olmayan, millete tek fayda sağlamayan, vakti geçmiş, uyduruk siyasi yakıştırmalar, geçmişten bugüne defalarca sorgulayıp sorgulayıp, evirip çevirip ortaya koydukları işler. Herhalde bu dönemin modası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, onun Başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırmak. Olsun. O modayı görüyoruz. Bu modanın tutmadığını, bu modanın modası geçmiş bir iş olduğunu, 31 Mart'ta 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek"

Akşener'in 'korkak' sözleri içinse şunu belirtti:

"Dün ben söyleyeceğimi söyledim. Dünkü konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle, ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Şu anda ifade edeceğim başka bir şey yok. Çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüz. ‘Eski dost düşman olmaz.’ Bugün yaşananların tarifini dün yaptığım gibi anlayın lütfen. Onun dışında küçük küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum. Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok. Geleceğe bakıyoruz. Geleceğe dönük şu anda 16 milyon İstanbullu, hatta bütün ülke bizim yaptığımız işlere ve başarılarımıza odaklanmış durumda. Çünkü biz Türkiye'nin geleceğinin imza altına alındığı, tariflendiği şehirlerde yöneticileriz. Ben de Mansur Bey de hepimiz artık geleceğe odaklanmış bir biçimde yolumuza devam ediyoruz. Şu anda sizi Ataköy-İkitelli metromuzun test sürüşünde misafir ediyoruz.”

Kaynak: ANKA