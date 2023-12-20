TBMM'de ‘FETÖ ile fotoğrafın var’ tartışması: Attığın tweet burada duruyor

TBMM Genel Kurulu’nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor.

Genel Kurul'da bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Görüşmeler sırasında AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında tartışma yaşandı.

'KENDİ MAAŞLARINI BİLE KANDİL'E GÖNDEREK BU MİLLETVEKİLİ KÜRSÜLERİNE OTURANLARIN BİZE AKIL, DERS VERMEYE HADDİ DEĞİLDİR'

DEM Parti milletvekillerinin konuşmalarının ardından sataşma gerekçesiyle söz alan Şahin Usta, "Türkiye'nin tarihini kürsüden çıkıp 'Katliam tarihi' diyerek kimse kirletemez. Bu ülkenin şanlı ve şerefli tarihine kimse bir laf söyleyemez. Hele ki bu lafı söyleyenler binlerce masum insanı terör eylemlerine, PKK'ya destek vererek, Kandil'den talimat alarak söyleyenlerse hiç itibar görmez. Kandil'den talimat alarak kendi maaşlarını bile Kandil'e göndererek bu millete hizmet edilmek için seçilip bu milletvekili kürsülerine oturanların bize akıl, ders vermeye haddi değildir. İşine geldiği zaman 28 Şubat'taki eylemlerini söyleyen Ömer Bey'e de diyecek bir şey yok, nereden nereye savrulmuşsunuz, bugün katil PKK'nın ve FETÖ'cülerin dilini savunacak hale gelmişsiniz. Size diyecek hiçbir şeyimiz yok" dedi.

'BU MECLİS SIRALARINA SEÇİLMİŞ GELMİŞ MİLLETVEKİLLERİ İÇİN BÖYLE İFTİRADA BULUNABİLİR Mİ, BİRAZCIK UTANIN'

DEM Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da partisi adına sataşma gerekçesiyle söz alarak Şahin Usta'ya şu sözlerle yanıt verdi:

"Sayın Usta konumuz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi, tabii ki siz ekonominin geldiği durumu tartışmak istemediğiniz için bundan kaçtığınız için eleştirilere cevap veremediğiniz için Türkiye tarihine irrasyonel ekonomi uygulamaları olarak yazılmış bir dönemin iktidarı olduğunuz için, ekonomi konuşacak yerde konuyu çarpıtıp 'törörö' hikayesi yapıyorsunuz. Biz bunu yemeyiz ama sizin yalanlarınıza da cevap vereceğim. Siz ne demek istiyorsunuz 'Maaşlarını Kandil'e gönderenler' diye? Azıcık utanma olur insanda. Şu fotoğrafı görüyor musunuz; bu fotoğraf 28 Şubat 2015’te Dolmabahçe‘de yapılan mutabakatın fotoğrafı. Kim var? Efkan Ala; sizin başkanvekiliniz, Yalçın Akdoğan; sizin geçen dönem milletvekiliniz, Mahir Ünal; sizin yönetiminizde olan bir kişi. Oturmuşlar bir mutabakat imzalamışlar bizim heyetimizle. Yalçın Akdoğan demiş ki o dönemde; 'Öcalan’ın olayları okuma tecrübesi var o bölgenin yeni aktörüdür' demiş. 'Öcalan’ın durduğu yer Türkiye’ye katkı sağlıyor' kim, Mehmet Metiner. Orhan Miroğlu diye biri var; ne demiş 'PKK terör örgütü değil, Apo Türkiye için fırsattır yeniden devreye girilmelidir.' Siz neden bahsediyorsunuz ya? Bu Meclis sıralarına seçilmiş gelmiş milletvekilleri için böyle iftirada bulunabilir mi, birazcık utanın."

'LEYLA ŞAHİN, KAYSERİ MELİKGAZİ YURDUNUN ÖNÜNDE CEMAAT ÜYELERİYLE FOTOĞRAFIN VAR, ŞİMDİ ÇIKARTTIRMA BANA'

Gergerlioğlu da Şahin Usta'ya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Leyla Şahin, 28 Şubat sürecinde Tıp Fakültesi’nde okuyordu başörtüsünden dolayı onu okuldan attılar. AHİM onun hakkında adil olmayan bir karar verdi. Ben de meydanlarda 'Leyla Şahin’e adalet' diye yıllarca haykırırdım çünkü siz o zaman haksızlığa uğramıştınız. Ama şimdi ne oldu, grup başkanvekili olduğunuz partiniz makamlar, paralar peşinde. Meclis'in bahçesinde mangallar kebaplar pişiriyor, mazlumun hakkını ayaklar altına alıyor. Burada maliye ile ilgili ithamlarda bulundu, cevap olarak kalkıp 'terör' deyip duruyorsunuz, başka bir şey bilmiyor musunuz? Sayın Şahin, ben o gün sizi savunduğum için pişman değilim mazlumdunuz, şimdi zalim olduğunuz için şiddetle size karşı mücadele etmekten de çok memnunum. Dün cemaatle siz kolkolaydınız. Senin fotoğrafların var Leyla Şahin, Kayseri Melikgazi Yurdu'nun önünde cemaat üyeleri ile fotoğrafın var. Şimdi o fotoğrafları çıkarttırma bana."

'BANA İFTİRA ATTIĞI İÇİN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NA MECLİS'İN CEZA VERMESİNİ TALEP EDİYORUM'

Şahin Usta ise Gergerlioğlu'nun "Olmayan fotoğrafı konuşuyorsun" diyerek şöyle konuştu:

"Ekonomiden konuşacağız elbette, bakanımız onun için bugün burada. Ömer Bey benim adımı çıkıp da meydanlarda savunmadı, Müslümanların hakkını savundu. O dönem yasaklarla okuldan, işinden atılan insanların hakkını savunduysa buna kimse bir şey demez. Ama işine gelince 28 Şubat'a sığınmasın. Benim Kayseri’de hiçbir yurdun önünde fotoğrafım yok, olmadı olamaz. Bana attığı bu iftira, yalan üzerinden bu kürsünün dilini kötüye kullandığı için Ömer Gergerlioğlu'na Meclis'e ceza verilmesini talep ediyorum çünkü çok alenen ve resmi olarak yalan söylemiştir. Benim böyle bir fotoğrafım yok, hiç gitmediğim bir yerle ilgili iftira atıyorsa bunun hesabını vermek zorundadır."

DEM PARTİLİLERDEN MASALARA VURARAK PROTESTO

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şahin Usta'nın konuşmasının ardından sataşma gerekçesiyle söz isteyen Oluç’a tartışmanın tüm gün süreceği, herkesin söz hakkını kullandığı gerekçesiyle söz vermedi. bu tartışmanın tüm gün sürebileceğini, herkesin söz hakkı kullandığını belirterek söz vermedi. Bunun üzerine DEM Partililer sıra kapaklarına vurarak Bozdağ’a tepki gösterdi. Bunun üzerine Bozdağ, oturuma ara verdi.

ŞAHİN USTA: ÖYLE BİR FOTOĞRAFIM YOK; GERGERLİOĞLU: ATTIĞIN TWEET DURUYOR

Arada da tartışmaya devam eden AKP ve DEM Parti milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Şahin Usta, "Benim öyle bir fotoğrafım yok" derken; Gergerlioğlu, telefonunu göstererek “Attığın tweet burada duruyor" diye karşılık verdi. Araya diğer milletvekillerinin girmesi ile tartışma sona erdi.

Kaynak: ANKA