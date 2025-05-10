Antalya'da 5 Yıldızlı Ölüm Yolu! Korkunç Gerçeği Turist Paylaşımları Ele Verdi

Turizm cenneti olarak anılan Antalya’da iki 5 yıldızlı otelin müşterilerinin plaja kolay ulaşması için falezlere gizli tüneller yaptığı ortaya çıktı. Falezlerde önemli stabilite sorunu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nihat Dipova ‘Kaymalar, göçmeler sık sık yaşanıyor. Bunlardan nasıl etkilenir bu asansörler, tüneller? İnsanların sağlığını etkileyecek bir sorun çıkar mı?’ dedi.

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Antalya Kent Konseyi tarafından hazırlanan 21'inci Yüzyılda Antalya Çalıştayı'nda konuşan Prof. Dr. İbrahim Atmaca ve Prof. Dr. Nihat Dipova Muratpaşa’daki yoğun yapılaşma tehdidi altındaki falezlere ilişkin bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.

Antalya'da 5 Yıldızlı Ölüm Yolu! Korkunç Gerçeği Turist Paylaşımları Ele Verdi - Resim : 1

GİZLİ TÜNELLER YAPILMIŞ

Dipova, iki 5 yıldızlı otelin tesislerden falezlere tünel yaparak, sahile ulaşım sağladığını anlattı. Plaja ulaşımı sağlayan asansörler olduğunu da belirten Dipova, şunları söyledi: Buna ilave olarak tünellerin de olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bu çok uzun süredir kullanılan tüneller, seyahat acentelerinin tanıtımlarında veya otel müşterilerinin yorumlarında bahsettiği, videolarını çektiği, fotoğraflarını paylaştığı yapılar aslında.

Antalya'da 5 Yıldızlı Ölüm Yolu! Korkunç Gerçeği Turist Paylaşımları Ele Verdi - Resim : 2

'KAYMALAR, GÖÇMELER SIK SIK YAŞANIYOR'

Dipova, falezlerde önemli stabilite sorunu olduğunun bilindiğini vurgulayarak ‘Kaymalar, göçmeler sık sık yaşanıyor. Bunlardan nasıl etkilenir bu asansörler, tüneller? İnsanların sağlığını etkileyecek bir sorun çıkar mı? Bu gözle baktık Altyapı Çalışma Grubu'nda ve bu konuyla ilgili bulgularımızı da çalıştayda paylaştık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Hatta önümüzdeki hafta bir toplantı daha yapacağız. Kent Konseyi 6-7 çalışma grubunda, daha çok mühendislik gözüyle bakacağız. Diğer çalışma grupları da muhtemelen bu konuda görüş hazırlayacaktır’ dedi.

Antalya'da 5 Yıldızlı Ölüm Yolu! Korkunç Gerçeği Turist Paylaşımları Ele Verdi - Resim : 3

'SORUN İNSAN KULLANIMI'

Dipova, Antalya’nın simgesi falezlere ilişkin şunları söyledi: Ancak istisnalar da var. Bildiğiniz gibi 2004 yazında müzenin önündeki kesim birinci derece sit alanı olmaktan çıktı. Sit tanımına hiç alınmayan bölgeler de var. Ve mühendislik gözüyle bakarak, stabilite sorunları dediğimiz sorunlar, aslında falezlerin oluşum mekanizmalarıdır. Böyle oluştu. 'Bin yıllarca kırıldı' diyoruz ama bu dikliğin oluşma mekanizmalarından biri de kırılmalardır. O nedenle doğal yapı açısından bir sorun görmüyoruz. Burada sorun insan kullanımı.

Kaynak: DHA

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