Sinop’ta Feci Kaza: Öğrencileri Taşıyan Tur Otobüsü Devrildi, 34 Yaralı

Sinop’un Lala-Erfelek yolu Aloğlu köyü mevkisinde, saat 10.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, öğrencileri taşıyan bir tur otobüsü karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs devrilirken, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 34 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların durumlarının takip edildiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA