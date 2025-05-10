Çanakkale'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen feci kazada, Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil zincirleme kazaya karıştı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Çanakkale-Ezine kara yolunda gerçekleşen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Çanakkale Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 12.45 sularında, Çanakkale-Ezine yolu Anıtyağ mevkii ilerisinde, otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, birden fazla vatandaşımız ise ağır yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmış olup hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

#Çanakkale- #Ezine yolu Anıtyağ Mevkii İlerisinde Meydana Gelen Trafik Kazası ile İlgili Basın Açıklaması@omertoraman25 pic.twitter.com/uEWiCdDZTU — Çanakkale Valiliği (@CanakkaleGovTr) May 10, 2025

Kaynak: DHA