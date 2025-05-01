Sakarya’da Zincirleme Kaza: 4 Araç Çarpıştı, 1 Yaralı

Sakarya D-100 kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tırın makaslaması sonucu 4 araçlık zincirleme kaza meydana geldi; bir sürücü yaralandı, yol uzun süre trafiğe kapandı.

Sakarya’da Zincirleme Kaza: 4 Araç Çarpıştı, 1 Yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi’nde, D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kocaeli’den Sakarya istikametine seyreden A.Y. yönetimindeki 35 RP 782 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak makasladı. Aynı yönde ilerleyen A.D. idaresindeki 41 ARD 368 plakalı tır, makaslayan tıra çarpmamak için fren ve manevra yaparken, Ö.D.’nin kullandığı 41 GR 197 plakalı otomobil ile Z.Ç.’nin kontrolündeki 34 HT 8576 plakalı otomobile çarptı.

Dört aracın karıştığı kazada, tır sürücüsü A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım bir süre aksadı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin, kazaya karışan araçları yoldan kaldırmasıyla trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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