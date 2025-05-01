Antalya’da Metruk Gecekonduda Yangın: Mahalleli Panik Yaşadı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 546. Sokak’ta, saat 13.00 sıralarında metruk bir gecekonduda yangın çıktı. Uzun süredir kullanılmayan, ancak zaman zaman bir vatandaşın barındığı öğrenilen gecekondudan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun bir müdahalede bulundu. Alevler kontrol altına alınırken, kullanılamaz hale gelen gecekonduda duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Mahalle sakinleri, gecekonduda akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin yaşadığını ve daha önce de benzer yangın olaylarının meydana geldiğini belirtti. Yangının çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ve polis ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA