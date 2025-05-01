Antalya’da Markette Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya’nın Kanal Mahallesi 4229 Sokak’ta bulunan bir markette, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İş yeri sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Marketi saran yoğun duman nedeniyle itfaiye erleri, içeri girerek dumanı tahliye etti ve alevlere müdahale etti. Ekiplerin soğutma çalışmalarıyla yangın, büyümeden kontrol altına alındı. İlk incelemelerde, yangının elektrik kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

Yangın sırasında marketin cam ve kapı kısmında yoğun duman birikmesi dikkat çekerken, olay anında çevrede bulunan vatandaşlar dışarı çıkarak itfaiyenin çalışmasını izledi. Yangın nedeniyle marketin iç kısmındaki bazı raflarda duman kaynaklı hasar oluştu. Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA