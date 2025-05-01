Erzurum’da Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesi’nde, 2. Küme Evler mevkiinde bir konutun çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükseldiği çatı yangını, mahallede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı merkez itfaiye ekipleri ile Hilalkent itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının bitişikteki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatan ekipler, olayla ilgili detaylı soruşturma yürütüyor. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA