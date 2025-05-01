Aksaray’da 4 Ayrı Suçtan Aranan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Aksaray’da 4 ayrı suçtan aranan ve firar ettiği belirlenen bir hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla balkonda yakalandı.

Aksaray’da 4 Ayrı Suçtan Aranan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, açık cezaevinde hükümlü olan ancak izinli çıktığı halde geri dönmeyen Yılmaz K. (32) hakkında yürütülen arama çalışmalarını sonuçlandırdı. “Silahla tehdit”, “kasten yaralama”, “hükümlü veya tutuklunun kaçması” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından aranan firari hükümlünün izine Küçük Bölcek Mahallesi’nde rastlandı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI BALKONDA YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Yılmaz K.’nin akrabasına ait bir evde saklandığı tespit edildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri eve baskın düzenledi. Baskın sırasında kaçmaya çalışan Yılmaz K., balkon üzerinden kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan Yılmaz K., tekrar cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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