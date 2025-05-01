Tekirdağ’da Balıkçılar Poyraz Fırtınası Nedeniyle Limanda Bekliyor

Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar, limanda teknelerinde bakım ve onarım yaparak fırtınanın dinmesini bekliyor.

Tekirdağ’da Balıkçılar Poyraz Fırtınası Nedeniyle Limanda Bekliyor

Tekirdağ’da, Marmara Denizi’ni etkisi altına alan kuvvetli poyraz fırtınası, 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerini limana hapsetti. Hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, bu süreyi değerlendirmek için teknelerinde bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Limanda demirleyen balıkçılar, ağlarını tamir ederken, teknelerindeki eksiklikleri gidererek fırtına sonrası denizde sorun yaşamamak için hazırlık yapıyor. Balıkçılar, fırtınanın birkaç gün daha sürmesini beklediklerini, bu süreçte teknelerini avlanmaya hazır hale getireceklerini ifade etti.

Denize çıkamamanın ekonomik açıdan kendilerini zorladığını belirten balıkçılar, poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte yeniden avlanmaya başlamayı umut ediyor. Tekirdağ’daki balıkçılar, hava koşullarının normale dönmesiyle geçim kaynakları olan denize kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

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Kaynak: İHA

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