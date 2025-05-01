Büyükçekmece’de Yağmur Faciası: Üç Kamyon Bariyerlere Çarptı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde, saat 13.23 sıralarında yağmurun etkisiyle peş peşe kazalar meydana geldi. İlk olayda, seyir halindeki bir kamyonun şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yan dönerek bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen diğer sürücüler, kazayı fark ederek güçlükle durabildi.

Aynı bölgede, yine yağışlı hava koşulları nedeniyle bir çöp kamyonu şoförü de direksiyon kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Bu kazayı gören ve arkadan gelen başka bir çöp kamyonu sürücüsü ise duramayarak bariyerlere çarptı. Facianın eşiğinden dönülen bu anlar, güvenlik kameraları ve bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazalarla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA