Büyükçekmece’de Yağmur Faciası: Üç Kamyon Bariyerlere Çarptı

Büyükçekmece E-5 Karayolu’nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda üç kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı; facianın eşiğinden dönülen anlar kameralara yansıdı.

Son Güncelleme:
Büyükçekmece’de Yağmur Faciası: Üç Kamyon Bariyerlere Çarptı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde, saat 13.23 sıralarında yağmurun etkisiyle peş peşe kazalar meydana geldi. İlk olayda, seyir halindeki bir kamyonun şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yan dönerek bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen diğer sürücüler, kazayı fark ederek güçlükle durabildi.

Aynı bölgede, yine yağışlı hava koşulları nedeniyle bir çöp kamyonu şoförü de direksiyon kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Bu kazayı gören ve arkadan gelen başka bir çöp kamyonu sürücüsü ise duramayarak bariyerlere çarptı. Facianın eşiğinden dönülen bu anlar, güvenlik kameraları ve bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazalarla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaos! 4 Saatte 7 Kaza Birden... Trafik Felç OlduAnadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaos! 4 Saatte 7 Kaza Birden... Trafik Felç OlduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Büyükçekmece kaza Trafik kazası
Son Güncelleme:
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
Antalya’da Metruk Gecekonduda Yangın: Mahalleli Panik Yaşadı Antalya’da Metruk Gecekonduda Yangın: Mahalleli Panik Yaşadı
Antalya’da Markette Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı Antalya’da Markette Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor
Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı... Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...
Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu
Kilerde Saklayan Zengin Oldu!Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi Altınla Yarışıyor: Fiyatı 150 Bin TL’ye Satılıyor Kilerde Saklayan Zengin Oldu! Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi 150 Bin TL’ye Satılıyor