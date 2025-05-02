4 Cep Telefonu Modeli Yasaklandı! Piyasadan Toplatılıyor... Skandal Gıdalardan Teknolojiye Sıçradı

Bakanlık tarafından paylaşılan listede Dıjıtsu, Reeder, Hikıng marka cep telefonlarının bazı modellerinin yasaklandığı açıklandı. Listede modeller fotoğraflarıyla birlikte yayınlanarak, toplatılma sebepleri açıklandı.

SATIŞI YASAKLANDI

Gıda skandallarının ardından teknolojik risk taşıyan ürünler için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Satışı yasaklanan cep telefonu modelleri arasında ise şu modeller yer aldı:

Simtel İletişim A.Ş.’nin Dıjıtsu markalı Dct 90 model cep telefonu,

Reeder markalı S19 Max Pro S Zoom model cep telefonu

Hikıng markalı X11 model cep telefonu

Hikıng markalı X9 model cep telefonu

4 cep telefon modelinin bulunduğu listede Hikıng markasının 2 ürünü yer aldı.

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre bu cep telefonları, ‘Diğer telsiz ekipmanları ile uyumlu çalışma’, ‘Ortak şarj cihazı ve harici aksesuarları ile uyumlu çalışma’, ‘Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki uygun tipteki arayüzlere bağlanabilme’, ‘Acil durum hizmetlerine erişim sağlanması için belirli özellikleri destekleme’ gibi özellikleri sağlamadığı için yasaklandı.

5.MADDE NEDİR?

a) Herhangi bir gerilim sınırı olmaksızın Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliğe göre;

Belirli kategorilerdeki veya sınıflardaki telsiz ekipmanları, aşağıdaki temel gerekleri karşılayacak şekilde imal edilir:

a) Ortak şarj cihazı ve harici aksesuarları ile uyumlu çalışır.

b) Haberleşme şebekesi aracılığıyla diğer telsiz ekipmanları ile uyumlu çalışır.

c) Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki uygun tipteki arayüzlere bağlanabilir.

ç) Haberleşme şebekesine veya şebekenin çalışmasına zarar vermez ve şebeke kaynaklarının uygunsuz kullanılması nedeni ile haberleşme hizmetinin kabul edilemez bir seviyede bozulmasına sebep olmaz.

d) Kullanıcıların ve abonelerin kişisel bilgileri ile gizliliğinin korunmasını sağlamak için tedbirler içerir.

e) Sahtekârlığa karşı korunma sağlanması için belirli özellikleri destekler.

f) Acil durum hizmetlerine erişim sağlanması için belirli özellikleri destekler.

g) Engelli kullanıcılar tarafından kullanımlarını kolaylaştırmak için belirli özellikleri destekler.

ğ) Telsiz ekipmanları, sadece kendisi ile birlikte uyumlu çalıştığı ispatlanan yazılımların yüklenmesini sağlayan özellikleri destekler.