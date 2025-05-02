4 Cep Telefonu Modeli Yasaklandı! Piyasadan Toplatılıyor... Skandal Gıdalardan Teknolojiye Sıçradı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nden 2 Mayıs tarihli yeni bir liste yayınladı. Listede açıklanan telefon modelleri ‘Te yönetmeliği 5. madde de belirtilen temel gereklere uygun olmadığı’ gerekçesiyle yasaklandı ve piyasadan toplatılma kararı verildi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
4 Cep Telefonu Modeli Yasaklandı! Piyasadan Toplatılıyor... Skandal Gıdalardan Teknolojiye Sıçradı

Bakanlık tarafından paylaşılan listede Dıjıtsu, Reeder, Hikıng marka cep telefonlarının bazı modellerinin yasaklandığı açıklandı. Listede modeller fotoğraflarıyla birlikte yayınlanarak, toplatılma sebepleri açıklandı.

4 Cep Telefonu Modeli Yasaklandı! Piyasadan Toplatılıyor... Skandal Gıdalardan Teknolojiye Sıçradı - Resim : 1

SATIŞI YASAKLANDI

Gıda skandallarının ardından teknolojik risk taşıyan ürünler için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Satışı yasaklanan cep telefonu modelleri arasında ise şu modeller yer aldı:

  • Simtel İletişim A.Ş.’nin Dıjıtsu markalı Dct 90 model cep telefonu,
  • Reeder markalı S19 Max Pro S Zoom model cep telefonu
  • Hikıng markalı X11 model cep telefonu
  • Hikıng markalı X9 model cep telefonu

4 Cep Telefonu Modeli Yasaklandı! Piyasadan Toplatılıyor... Skandal Gıdalardan Teknolojiye Sıçradı - Resim : 2

4 cep telefon modelinin bulunduğu listede Hikıng markasının 2 ürünü yer aldı.

4 Cep Telefonu Modeli Yasaklandı! Piyasadan Toplatılıyor... Skandal Gıdalardan Teknolojiye Sıçradı - Resim : 3

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre bu cep telefonları, ‘Diğer telsiz ekipmanları ile uyumlu çalışma’, ‘Ortak şarj cihazı ve harici aksesuarları ile uyumlu çalışma’, ‘Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki uygun tipteki arayüzlere bağlanabilme’, ‘Acil durum hizmetlerine erişim sağlanması için belirli özellikleri destekleme’ gibi özellikleri sağlamadığı için yasaklandı.

4 Cep Telefonu Modeli Yasaklandı! Piyasadan Toplatılıyor... Skandal Gıdalardan Teknolojiye Sıçradı - Resim : 4

5.MADDE NEDİR?

a) Herhangi bir gerilim sınırı olmaksızın Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliğe göre;

Belirli kategorilerdeki veya sınıflardaki telsiz ekipmanları, aşağıdaki temel gerekleri karşılayacak şekilde imal edilir:

a) Ortak şarj cihazı ve harici aksesuarları ile uyumlu çalışır.

b) Haberleşme şebekesi aracılığıyla diğer telsiz ekipmanları ile uyumlu çalışır.

c) Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki uygun tipteki arayüzlere bağlanabilir.

ç) Haberleşme şebekesine veya şebekenin çalışmasına zarar vermez ve şebeke kaynaklarının uygunsuz kullanılması nedeni ile haberleşme hizmetinin kabul edilemez bir seviyede bozulmasına sebep olmaz.

d) Kullanıcıların ve abonelerin kişisel bilgileri ile gizliliğinin korunmasını sağlamak için tedbirler içerir.

e) Sahtekârlığa karşı korunma sağlanması için belirli özellikleri destekler.

f) Acil durum hizmetlerine erişim sağlanması için belirli özellikleri destekler.

g) Engelli kullanıcılar tarafından kullanımlarını kolaylaştırmak için belirli özellikleri destekler.

ğ) Telsiz ekipmanları, sadece kendisi ile birlikte uyumlu çalıştığı ispatlanan yazılımların yüklenmesini sağlayan özellikleri destekler.

4 Cep Telefonu Modeli Yasaklandı! Piyasadan Toplatılıyor... Skandal Gıdalardan Teknolojiye Sıçradı - Resim : 5

Etiketler
Ticaret Bakanlığı Cep Telefonu
Son Güncelleme:
İstanbul'da Bir Artçı Deprem Daha İstanbul'da Bir Artçı Deprem Daha!
1 Mayıs Gözaltılarında Son Durum... 372 Kişi Serbest 1 Mayıs Gözaltılarında Son Durum... 372 Kişi Serbest
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu Ama Sürücüler Farkında Değil: Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor 1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu! Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor
Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle
Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu
TOKİ'den 430 Bin Konutluk Dev Kampanya! Rekor Olacak TOKİ'den 430 Bin Konutluk Dev Kampanya! Rekor Olacak
Telefonlarda Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor