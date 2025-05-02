1 Mayıs Gözaltılarında Son Durum... 372 Kişi Serbest

1 Mayıs'ta 416 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklamada 372 kişinin serbest bırakıldığını; 36 kişinin ise adliyeye sevk edileceğini açıkladı.

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1 Mayıs Gözaltılarında Son Durum... 372 Kişi Serbest

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir grup Kadıköy'deki yürüyüşe katılırken bir grup ise "1 Mayıs alanı Taksim'dir" diyerek toplanma çağrısını Taksim için yapmıştı. Fakat İstanbul Valiliği, Taksim'e çıkan tüm yolları kapatarak İstanbul'u adeta bir abluka altına almıştı.

GÖZALTILARINDA SON DURUM...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçlamasıyla toplam 416 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Emniyet, Gayrettepe ve diğer birimlerinde ifadeleri alınan isimlerden 372'si dosya üzerinden serbest bırakıldı. 8 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, 36 kişi ise yine Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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