İstanbul'da Bir Artçı Deprem Daha

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük bir korkuya neden oldu.

Çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara döküldü. Çoğu vatandaş geceyi parklar, camilerde geçirdi.

6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından bir deprem daha yaşandığını duyurdu.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı. Saat 11.30'da gerçekleşen sarsıntı yerin 19.4 km derinliğinde kaydedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıkladı. AFAD verilerine göre deprem 6.26 km derinlikte meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi