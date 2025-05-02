Erikli ve Pınar Su'ya Rekor Ceza! Rekabet Kurulu'na Takıldılar...

Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ (Erikli) ve Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Pınar Su) satış fiyatlarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi yaptıkları sebebiyle Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Kurulun 21 Eylül 2023 tarihli kararıyla başlatılan incelemede, her iki teşebbüsün de 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde Erikli ve Pınar Su'nun geleceğe dönük satış fiyatlarına ilişkin rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi yaptıkları belirlendi.

'REKABETİ KISITLAMA' TESPİT EDİLDİ

Rekabet Kurulu, 24 Nisan tarihli toplantısında aldığı 25-16/377-175 sayılı karar doğrultusunda bu davranışın ilgili kanunun 4. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Yapılan incelemeler neticesinde Erikli ve Pınar Su'nun geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirmek amacıyla 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiğine ve iki şirkete de idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda Erikli'ye 21 milyon 106 bin 469 lira, Pınar Su'ya ise 4 milyon 877 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA