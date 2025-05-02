Yüksek Hızlı Tren Hattında Arıza: İstanbul-Ankara Seferleri Durduruldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait İstanbul-Ankara seferini yapan yüksek hızlı tren, Kocaeli’nin Yarımca İstasyonu'nda yaşanan elektrik arızası nedeniyle seferine ara vermek zorunda kaldı.

Yüksek Hızlı Tren Hattında Arıza: İstanbul-Ankara Seferleri Durduruldu

Sabah 07.54’te Söğütlüçeşme’den hareket eden tren, elektrik beslemesindeki kesinti nedeniyle Yarımca’da durduruldu. TCDD Yüksek Hızlı Tren sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, “Sayın Yolcularımız; Yüksek Hızlı Tren hattımızda Kocaeli Yarımca İstasyonunda sabah saatlerinde elektrik besleme hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı YHT'lerde gecikmeler yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için teknik ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Yolcularımıza saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, teknik arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve seferlerin normale dönmesi için çaba gösterildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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