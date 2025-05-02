Pendik'te Korkutan Yangın! 7 Katlı Binayı Alevler Sardı

Pendik'te 7 katlı binanın alt katında bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, henüz nedeni bilinmeyen yangına müdahale ediyor.

Son Güncelleme:

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde 7 katlı binanın alt katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Edirne'de Köpeğe Bastonlu Şiddet: Kapıyı Kapattı, Dakikalarca Vurdu Edirne'de Köpeğe Bastonlu Şiddet
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
Genç Kadının Gözyaşları İçinde Anlattıkları Viral Oldu, İstanbul Valisi Davut Gül Kayıtsız Kalmadı, Vatandaşları Uyardı Vali Gül Kayıtsız Kalmadı, Vatandaşları Uyardı
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle
Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu
Türkiye'nin En Ekonomik Şehri Belli Oldu: Burada Kira, Gıda, Ulaşım Sudan Ucuz Türkiye'nin En Ekonomik Şehri Belli Oldu: Burada Kira, Gıda, Ulaşım Sudan Ucuz
TOKİ'den 430 Bin Konutluk Dev Kampanya! Rekor Olacak TOKİ'den 430 Bin Konutluk Dev Kampanya! Rekor Olacak
Kocaeli'nin Sanayi Devi Batıyor! 45 Ülkedeki Gücü Resmen Eridi Kocaeli'nin Sanayi Devi Batıyor! 45 Ülkedeki Gücü Resmen Eridi