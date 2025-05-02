Pendik'te Korkutan Yangın! 7 Katlı Binayı Alevler Sardı

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde 7 katlı binanın alt katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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Kaynak: DHA