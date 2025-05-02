Pendik'te Korkutan Yangın! 7 Katlı Binayı Alevler Sardı
Pendik'te 7 katlı binanın alt katında bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, henüz nedeni bilinmeyen yangına müdahale ediyor.
İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde 7 katlı binanın alt katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
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Kaynak: DHA
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