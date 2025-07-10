Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni Yetki! Meclis'ten Geçti

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edİlen yeni yasaya göre, Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak. Kuvvet komutanları ile orgeneral-oramirallerin yaş haddini birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar uzatmaya yönelik yetki ise Cumhurbaşkanı'na verilecek.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni Yetki! Meclis'ten Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün gece saatlerinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Artık korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlayan muharip sınıfı general veya amiral olmak koşulu aranacak.

Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 60 general ve amiral, terfi için yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek koşuluyla Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilecek.

AMİRAL SAYISI 75'E KADAR ARTIRILABİLECEK

Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şura'nın kararı ile hizmete devam ettirilen general ve amiral sayısı 75'e kadar artırılabilecek.

Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi de 67'ye yükseltilecek. Kuvvet komutanları ile orgeneral-oramirallerin yaş haddini birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar uzatmaya yönelik Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Artık Kuvvet komutanları ile orgeneral-oramirallerin yaş haddini yükseltme kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere 'Yolsuzluk' Çıkışı: Tıpış Tıpış Hesap VereceksinizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere 'Yolsuzluk' Çıkışı: Tıpış Tıpış Hesap VereceksinizSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erken Seçim Tartışmalarına Net Yanıt: Görev Süremizi Sonuna Kadar KullanacağızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erken Seçim Tartışmalarına Net Yanıt: Görev Süremizi Sonuna Kadar KullanacağızSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan TBMM
Son Güncelleme:
Bir İnsan Kasırgaya Kapılırsa Ne Yaşar? Araştırmacılardan Dikkat Çeken Analiz Bir İnsan Kasırgaya Kapılırsa Ne Yaşar? Araştırmacılardan Dikkat Çeken Analiz
9 İlde Trafikte Yeni Dönem: Bugünden İtibaren Başlıyor! Tek Tek Hesaplanıp Ceza Kesilecek 9 İlde Trafikte Yeni Dönem: Bugünden İtibaren Başlıyor! Tek Tek Hesaplanıp Ceza Kesilecek
6 Saatten Az Uyursanız Vücudunuza Ne Olur? Bilim İnsanları Uyardı 6 Saatten Az Uyursanız Vücudunuza Ne Olur? Bilim İnsanları Uyardı
'Yenidoğan'dan Sonra Şimdi de Mama Çetesi! SGK'yı Bu Kez Böyle Soymuşlar... Aralarında Ünlü Hastane de Var SGK'yı Bu Kez Böyle Soymuşlar... Aralarında Ünlü Hastane de Var
ÇOK OKUNANLAR
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı
Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü: 6 Yaralı, 12 Gözaltı Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü
Sıcaktan Bunalan İstanbullulara Meteoroloji'den Müjde: Sıcaklıklar Düşüyor Sıcaktan Bunalan İstanbullulara Müjde
En Düşük Emekli Aylığı Arttı: Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti! En Düşük Emekli Aylığı Arttı