9 İlde Trafikte Yeni Dönem: Bugünden İtibaren Başlıyor! Tek Tek Hesaplanıp Ceza Kesilecek

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafik güvenliğini artırmak ve hız kaynaklı kazaların önüne geçmek amacıyla yeni bir adım attı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Türkiye genelinde 9 ilde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla ortalama hız denetimleri uygulanmaya başlanacak.

Denetimlerin uygulanacağı iller arasında Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van yer alıyor. Bu uygulama ile sürücülerin sadece radar noktalarında değil, güzergâh boyunca hız kurallarına uymaları hedefleniyor.

TRAFİK DENETİMLERİNDE YENİ SİSTEM

Ortalama hız denetimi, sürücünün belirli bir mesafeyi kaç dakikada katettiğini hesaplayarak, bu süreden yola çıkarak hız ihlali yapılıp yapılmadığını belirliyor. Bu sistem, sabit radar uygulamalarının aksine sürücülerin sadece radar noktalarında değil, tüm güzergâh boyunca hız kurallarına uymalarını zorunlu hale getiriyor.

NEDEN ORTALAMA HIZ DENETİMİ?

Trafik kazalarının önemli bir kısmı hız ihlali nedeniyle yaşanıyor. EGM verilerine göre, son yıllarda yapılan denetimlerde hız limitlerinin aşıldığı bölgelerde kaza oranlarının ciddi seviyede arttığı tespit edildi. Bu nedenle, sadece anlık değil, genel sürüş boyunca hız kurallarının takip edilmesi gerekiyor.

Ortalama hız denetimleriyle birlikte, sürücülerin hız sınırlarına daha sürekli bir şekilde riayet etmeleri bekleniyor. Bu yöntem sayesinde caydırıcılık artarken, özellikle uzun yolculuklarda sürücü davranışlarının daha kontrollü hale gelmesi amaçlanıyor.

CEZALAR ARTABİLİR

Yeni sistemin devreye alınmasıyla birlikte, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlemler uygulanacak. Ortalama hız limitini aşan araçlara tespit edilen ihlal süresine ve hız aşım oranına göre para cezası kesilecek. Ayrıca bu cezalar, sürücünün siciline de işlenerek belirli sayıda ihlal durumunda ek yaptırımlara neden olabilecek.