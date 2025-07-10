Facia Değil Cinayet! Türkiye’nin Konuştuğu Davada 4. Gün… İfadeler Devam Edecek

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Bolu Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi meydana gelen büyük yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. İhmallerin art arda sıralandığı felakete ilişkin açılan davada 19'u tutuklu toplam 32 sanık hakim karşısına çıkmaya başladı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlatılan davanın dünkü duruşmasında 17 sanığın savunmaları dinlendi.

Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında otelin sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu sanıklar için ağır cezalar talep ediliyor. Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer ve Mehmet Salun'un yanı sıra Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında, her biri için 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla yaralama” suçlarından toplam 1998 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davada 4. günde ifadeler alınmaya devam ediyor. İşte dakika dakika detaylar...

09.20 OTEL SAHİBİNİN EŞİ: 'ŞANS ESERİ KURTULDUM'

Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu Başkanvekili ve otel sahibi Halit Ergül’ün eşi tutuklu sanık Emine Mürtezaoğlu Ergül, mahkemede savunma yaptı.

Sanık Emine Mürtezaoğlu Ergül:

“Olay gecesi oteldeydim. Koridordan gelen sesleri duyunca yataktan kalktım. Doğuştan gelen görme bozukluğum var, 25.5 numara lens kullanıyorum. Lensleri takmadan hiçbir şeyi göremem. Kızım aradı, ona ‘Kapıya ıslak havlu koy, sakın koridora çıkma’ dedim.

Odamın önünde bir çatı vardı. Birisi oraya atladı ve battaniye istedi, ne bulduysam verdim. Kızıma da ‘Camı kır’ dedim. Eşim Gazelle Otel’deydi, onu arayıp ‘Yardıma gel’ dedim. İçeride insanlar vardı ama çok fazla duman ve toz olduğu için ilerleyemedim, gözlerim kurudu. Dışarı çıkmak zorunda kaldım.”

Yangın sonrası Dorukkaya Otel’e yürüyerek gittik. Yanımda üç çocuk vardı. Otelin müdürüne, ‘Lütfen yardım edin, içeride hala insanlar olabilir’ dedim. Orada meyve ve su vardı. İnsanlara dağıtmak istedim. Bu görüntüler üzerinden çok konuşuldu ama ne yaşadığımız bilinmeden yargılandık. O anda çaresizlik içindeydim. Ne yapabileceğimi sorguluyordum.

Sanık Emine Mürtezaoğlu Ergül: Birkaç gün Gazelle Otel’de kaldım, sonra kızlarımla İstanbul’a döndüm. Bizimkisi bir aile şirketi. Otelin yönetimiyle ilgilenmezdim. Evrak gelince imzalardım, tatil için giderdim. ‘Bu çiçek solmuş’ gibi küçük şeylere karışırdım. Çocuklarımın eğitimiyle ilgilendim, torunlarımla vakit geçirdim. Otelin tüm kararlarını eşim verirdi.

Mahkeme Başkanı: Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre göreviniz var. Otelin işleyişine karışmıyor muydunuz?

Sanık Emine Mürtezaoğlu Ergül: Evet, görevim vardı. Ama otelin yönetimine karışmazdım. Evrak getirirlerdi, eşim yoksa imzalardım. Emir Aras müdürdü ama hiçbir şeyi Halit’ten habersiz yapmazdı.

Mahkeme Başkanı: Yangın eğitimi verildi mi, yangın tüpleri vardı mı?

Sanık Emine Mürtezaoğlu Ergül: Eğitimin verilip verilmediğini bilmiyorum. Koridorlarda yangın tüpleri vardı.

Kaynak: Haber Merkezi