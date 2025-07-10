21 İlde Uyuşturucu Operasyonu! 304 Torbacıya Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen "Narkokapan-Bursa" operasyonunda 304 uyuşturucu satıcısının yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Narkokapan-Bursa" operasyonuna ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 'Narkokapan-Bursa' operasyonumuzda 21 ilde, 318 ayrı adrese eş zamanlı olarak yaptığımız baskınlarda 304 torbacıyı yakaladık. Operasyonumuz ve yakalamalarımız devam ediyor. Hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları. Sokakları onlara dar edeceğiz. 'Torbacı'ların mahalle ve sokaklardaki satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonumuzun hazırlıkları tam 4 ay sürdü. Bu 4 ay boyunca, adeta Bursa'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve düğmeye bastık. 3 bin 190 polis, 452 ekip, 2 helikopter, 22 narkotik dedektör köpeği, 4 insansız hava aracının (İHA) katılımıyla Bursa’nın Yıldırım, Kestel, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri merkezli İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya olmak üzere 21 ilde 318 ayrı adrese yönelik operasyonlar gerçekleştirildi."

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Kaynak: Haber Merkezi

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