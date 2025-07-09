Yerlikaya 'Şehrin Röntgenini Çektik' Diyerek Duyurdu: 65 Torbacı Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ genelinde düzenlenen "Narkokapan-Tekirdağ" operasyonlarında 65 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 35’inin tutuklandığını açıkladı. Gözaltına alınan 30 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı ve üç ayrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 320 personel, 13 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 7 Komando Timi ve 2 narkotik köpeğinin katılımıyla Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ve Malkara’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

'ŞEHRİN RÖNTGENİNİ ÇEKTİK'

Operasyonun 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda yapıldığı belirtildi. Bakan Yerlikaya, "Operasyonumuzun hazırlıkları tam 3 ay sürdü. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan ‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Bu 3 ay boyunca, adeta Tekirdağ’ın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik ve düğmeye bastık" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi