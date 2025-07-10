Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Süre 6 Aydan 1 Yıla Çıkarıldı

Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Muayeneye gitmeyen hasta nedeniyle kesilen maaşlarda süre kriteri 6 aydan 1 yıla çıkarıldı. Hekimlerin eksik maaş alması tepkilere neden olmuştu.

Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Süre 6 Aydan 1 Yıla Çıkarıldı
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Aile Hekimliği uygulamasında maaş hesaplamalarını etkileyen önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, aile hekimlerine yapılan ödemelerde esas alınan muayene olmama süresi yeniden düzenlendi. Buna göre, artık muayene olmaya gitmeyen hastaların hekimin maaşında kesintiye yol açması için belirlenen süre 6 aydan 1 yıla çıkarıldı.

HEKİMLER TEPKİLİ

Daha önce yürürlükte olan düzenlemeye göre, son 6 ay içinde aile hekimine muayene olmaya gitmeyen kayıtlı hastalar için ödeme yapılmıyor, bu da hekimlerin maaşlarında kesintiye neden oluyordu. Bu uygulama, Haziran ayında başlatılmış ve bazı aile hekimlerinin maaşlarının eksik yatırılmasına yol açmıştı. Uygulama, sahada görev yapan hekimler tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

SÜRE UZATILDI

Hekimler, hasta davranışlarının kendi kontrolleri dışında olduğunu belirterek maaşlarının bu gerekçeyle düşürülmesini adaletsiz bulmuş, sağlık politikalarına karşı sosyal medya ve meslek örgütleri üzerinden tepki göstermişti. Sağlık Bakanlığı ise gelen eleştiriler doğrultusunda konuyu yeniden değerlendirmeye aldı. Sonuç olarak, muayene olmama süresinin uzatılması yönünde adım atıldı.

Yeni düzenleme ile birlikte, aile hekimleri artık ancak kayıtlı hastalarının 1 yıl boyunca muayene olmaması durumunda ödeme kaybına uğrayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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