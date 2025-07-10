9 Günde 9 Operasyon! 1 Milyarlık Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne, Iğdır ve İstanbul illerinde temmuz ayının ilk dokuz gününde yapılan dokuz ayrı operasyonda toplamda 1 milyar 644 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

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9 Günde 9 Operasyon! 1 Milyarlık Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Edirne, Iğdır ve İstanbul'da temmuz ayının ilk 9 gününde gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda toplam 1 milyar 644 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yapılan operasyonlarda; ⁠665 kilogram esrar, ⁠344 kilogram metamfetamin, ⁠80 kilogram khat, ⁠63 kilogram kokain cinsi uyuşturucu bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, "Yüzyılın küresel felaketi olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonlar, Ticaret Bakanlığı’nın etkin ve kararlı çalışmaları neticesinde başarıyla sonuçlanmıştır. Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden bakanlık ekipleri, toplum sağlığını ve genç nesilleri tehdit eden bu suç unsurlarına karşı mücadeleyi kesintisiz olarak sürdürmektedir. Olaylara ilişkin soruşturmalar, Edirne, Iğdır ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle devam etmektedir" denildi.

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Kaynak: DHA

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Uyuşturucu Ticaret Bakanlığı
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