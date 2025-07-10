Bursa’da Gerilimli Operasyon: Firariyi Korumak İçin Polisi Ezdi

Bursa’da hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması sırasında olay çıktı. Yakınlarından biri, otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaraladı. Firari yakalanırken, polise çarpan şüpheli kaçtı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da Gerilimli Operasyon: Firariyi Korumak İçin Polisi Ezdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde firari bir hükümlünün yakalanmasına yönelik polis operasyonu sırasında hareketli dakikalar yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın bulunduğu adrese sabaha karşı baskın düzenledi.

FİRARİ YAKALANDI, ORTALIK KARIŞTI

Operasyon sonucunda firari şahıs kıskıvrak yakalanırken, gözaltı işlemi sırasında çevrede bulunan yakınları polise mukavemet gösterdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Çıkan arbedede 2 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

OTOMOBİLİYLE POLİSİ EZDİ

Bu sırada firari hükümlünün yakınlarından biri, olay yerinde bulunan polis memurlarından birine otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa’da Gerilimli Operasyon: Firariyi Korumak İçin Polisi Ezdi - Resim : 1

Polise çarparak kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şahsın kimliğinin belirlendiği öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin en kısa sürede yakalanacağını açıkladı.

Bursa’da Gerilimli Operasyon: Firariyi Korumak İçin Polisi Ezdi - Resim : 2

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Olayda hafif yaralanan fedakar personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, görevlerini büyük bir özveri ve soğukkanlılıkla yerine getiren tüm personelimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız sürecektir. Kamu düzenini bozmaya teşebbüs eden hiçbir kişi ya da gruba müsamaha gösterilmeyecektir.” ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Balayı Dönüşü Facia! Düğün Arabası Tabut Oldu: Üsteğmen Hayatını KaybettiBalayı Dönüşü Facia! Düğün Arabası Tabut Oldu: Üsteğmen Hayatını KaybettiGüncel
Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü: 6 Yaralı, 12 GözaltıZincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü: 6 Yaralı, 12 GözaltıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Bursa Polis
Kampta, Köyde ve Yazlıkta Karşılaştığınızda Dikkat! Yılan ile Engerek Nasıl Ayırt Edilir? İşte Hayati İpuçları Kampta, Köyde ve Yazlıkta Karşılaştığınızda Dikkat! Yılan ile Engerek Nasıl Ayırt Edilir?
En Riskli Estetik Operasyonlar Listelendi: Bir Ameliyatta Komplikasyon Oranı %92’yi Buluyor En Riskli Estetik Operasyonlar Listelendi: Bir Ameliyatta Komplikasyon Oranı %92’yi Buluyor
Sıcaktan Bunalan İstanbullulara Meteoroloji'den Müjde: Sıcaklıklar Düşüyor Sıcaktan Bunalan İstanbullulara Müjde
Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü: 6 Yaralı, 12 Gözaltı Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
En Düşük Emekli Aylığı Arttı: Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti! En Düşük Emekli Aylığı Arttı
Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü: 6 Yaralı, 12 Gözaltı Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü
Özgür Özel'den Sancaktepe'de Sert Mesajlar: İktidarı Alacağız Özgür Özel'den Sancaktepe'de Sert Mesajlar