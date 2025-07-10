KPSS Lisans Başvuruları İçin Son Gün! Başvurular Nasıl Yapılır, Ücretler Ne Kadar?
2025 ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda Kamu Personel Seçme Sınavı 2025 KPSS A Grubu başvuruları bugün (10 Temmuz Perşembe) sona erecek. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapması gerekiyor.
2025 yılı KPSS Lisans sınavı için başvuru süreci sona eriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, KPSS A Grubu sınavlarına katılmak isteyen lisans mezunları için başvurular 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23.59’da tamamlanacak. Başvurusunu henüz yapmamış adayların, işlemlerini bugün bitirmesi gerekiyor. Geç başvurular ise 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde alınacak.
KPSS 2025 OTURUM TAKVİMİ
Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu: 7 Eylül 2025
Alan Bilgisi 1. Gün Oturumları: 13 Eylül 2025
Alan Bilgisi 2. Gün Oturumları: 14 Eylül 2025
Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna tüm adayların katılması zorunludur. Alan bilgisi oturumları ise isteğe bağlıdır.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını;
ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, https://ais.osym.gov.tr adresinden, veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilir.
2025 KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ
Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu: 570 TL
Her bir Alan Bilgisi oturumu: 350 TL
Sınav ücretleri, kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin internet sitesindeki e-İşlemler bölümünden kredi/banka kartı ile yatırılabilir.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025 sonuçlarının 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.