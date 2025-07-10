KPSS Lisans Başvuruları İçin Son Gün! Başvurular Nasıl Yapılır, Ücretler Ne Kadar?

2025 ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda Kamu Personel Seçme Sınavı 2025 KPSS A Grubu başvuruları bugün (10 Temmuz Perşembe) sona erecek. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapması gerekiyor.

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KPSS Lisans Başvuruları İçin Son Gün! Başvurular Nasıl Yapılır, Ücretler Ne Kadar?
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2025 yılı KPSS Lisans sınavı için başvuru süreci sona eriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, KPSS A Grubu sınavlarına katılmak isteyen lisans mezunları için başvurular 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23.59’da tamamlanacak. Başvurusunu henüz yapmamış adayların, işlemlerini bugün bitirmesi gerekiyor. Geç başvurular ise 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde alınacak.

KPSS 2025 OTURUM TAKVİMİ

Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu: 7 Eylül 2025
Alan Bilgisi 1. Gün Oturumları: 13 Eylül 2025
Alan Bilgisi 2. Gün Oturumları: 14 Eylül 2025
Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna tüm adayların katılması zorunludur. Alan bilgisi oturumları ise isteğe bağlıdır.

KPSS Lisans Başvuruları İçin Son Gün! Başvurular Nasıl Yapılır, Ücretler Ne Kadar? - Resim : 1

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını;

ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, https://ais.osym.gov.tr adresinden, veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilir.

2025 KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ

Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu: 570 TL

Her bir Alan Bilgisi oturumu: 350 TL

Sınav ücretleri, kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin internet sitesindeki e-İşlemler bölümünden kredi/banka kartı ile yatırılabilir.

KPSS Lisans Başvuruları İçin Son Gün! Başvurular Nasıl Yapılır, Ücretler Ne Kadar? - Resim : 2

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçlarının 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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