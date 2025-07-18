Ayşe Barım'a Tahliye Yolda mı? Flaş Gelişme!

Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında 12 yıl sonra tutuklanan ve 7 Temmuz'da çıktığı mahkemede tutukluluğunun devamına karar verilen menajer Ayşe Barım, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talebiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Ayşe Barım'a Tahliye Yolda mı? Flaş Gelişme!
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Gezi davası kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, sağlık durumu nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Barım’ın avukatı Deniz Ketenci, müvekkili hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ketenci’nin verdiği bilgiye göre, Ayşe Barım dün sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

RAPOR BEKLENİYOR

Ketenci, “Şu anda cezaevi koşullarında kalmasının tıbben mümkün olup olmadığını değerlendirecek olan rapor beklenmektedir” dedi.

Ketenci açıklamasının devamında şunları kaydetti: “"Müvekkilimizin kalp ve beyin sağlığını, hayatını doğrudan tehdit eden sağlık problemleri halen cezaevinde her geçen gün daha da artarak ağır bir şekilde devam etmektedir. Temennimiz Ayşe Barım’ın erteleyemeyecek sağlık ve yaşam hakkının bir an önce kendisine tanınmasıdır, Ayrıca Ayşe Barım hükümlü değil tutukludur. Dolayısıyla masumiyet karinesi halen geçerli olup suçlu ilan edilmeden cezaevi koşullarına mahkum edilerek sağlık hakkı görmezden gelinemez."

NE OLMUŞTU?

Ünlü menajer Ayşe Barım, “Gezi sürecinde sanatçıları organize ettiği, medya yoluyla kamuoyunu yönlendirdiği ve eylemlerin organizasyonuna katkı sunduğu” gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından 27 Ocak tarihinde tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: ANKA

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