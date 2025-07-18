Türkiye'den Avrupa'ya Giden Kuru Kayısılar İçin Alarm! Tehlike Ortaya Çıktı, Hepsi Toplatılıyor

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Türkiye'de gıda güvenliği son dönemde ciddi bir çıkmaza girdi. Önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kendi internet sitesinden yayımlamaya başladığı ifşaat listeleri, ardından da Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen tarım ürünlerinin insan sağlığına risk oluşturduğu yönündeki geri bildirimler, vatandaşın gıdaya dair endişelerini katladı.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yer alan son bildirimde de, Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen bir ürüne daha olumsuz geri dönüş yapıldı. Hollanda'ya gönderilen kuru kayısılarda Okratoksin A tespit edildiği açıklanarak piyasadan toplatılmasına karar verildiği belirtildi.

Dağıtıcı firmanın kendisinin bu durumu tespit ettiği bildirilirken, maddenin oluşturduğu risk durumu da sistemde "ciddi" olarak tanımlandı. RASFF'ta yer alan uyarıyla, Türkiye'den gönderilen bu ürünün tüketilmemesi gerektiğine işaret edildi.

OKRATOKSİN A NEDİR?

Okratoksin A, farklı Aspergillus ve Penicillium türleri tarafından üretilen bir toksindir ve gıdaları en fazla kirleten mikotoksinlerden biri olarak kabul edilir. Bu toksik madde, bağışıklığı baskılayıcılık, böbreklerde fonksiyonel ve yapısal bozukluklar, kanser oluşumu, sinir sistemini bozma gibi insan sağlığı için ağır sonuçları olan bir maddedir.