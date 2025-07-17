5 Tonu Marketlerden Geri Dönüyor: Ölümcül Risk Uyarısı!
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insan sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan bir gıda geri çağırma kararı aldı. Atlanta merkezli Alma Pak International tarafından üretilen 5 tonun üzerindeki organik yaban mersini partisi, "Listeria monocytogenes" bakterisi şüphesiyle piyasadan toplatılıyor. Toplamda 5 bin 443 kilogram ürünü kapsayan geri çağırma, FDA tarafından en yüksek seviye olan "Sınıf I" kategorisinde değerlendirildi.
Geri çağırma süreci, üretici firmanın 9 Haziran’da tesislerinde gerçekleştirdiği rutin analizlerde pozitif Listeria bulgusuna rastlanmasıyla başlatıldı. Firma, riskin ciddiyetini göz önünde bulundurarak gönüllü olarak geri çağırma kararı aldı. Geri çağrılan ürünler yalnızca Kuzey Carolina eyaletine gönderilmiş olsa da, yetkililer tüketicileri dikkatli olmaya çağırıyor.
TEHLİKELİ LOT NUMARALARI HANGİLERİ?
Geri çağrılan yaban mersinlerinin lot numaraları şu şekilde açıklandı:
13325 G1060
13325 G1096
Bu kodlara sahip ürünleri satın alan tüketicilerin, gıdayı kesinlikle tüketmemesi ve yerel sağlık otoriteleriyle iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.
DERHAL DOKTORA BAŞVURUN
FDA ve sağlık otoriteleri, şüpheli ürünleri tüketmiş olan ve iki ay içerisinde grip benzeri belirtiler yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden tıbbi destek alması gerektiğini vurguluyor. Listeriosis, antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor, ancak erken teşhis özellikle yüksek risk grubundaki bireyler için hayati önem taşıyor.
LİSTERİA NEDİR? KİMLER RİSK ALTINDA?
Listeria monocytogenes bakterisi, gıda yoluyla bulaşabilen ve "Listeriosis" adı verilen ciddi bir enfeksiyona neden olabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde, yaşlılarda, hamile kadınlarda ve yenidoğanlarda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
Listeriosis belirtileri arasında:
Yüksek ateş,
Kas ağrıları,
Baş ağrısı,
Denge kaybı,
Ense sertliği,
Bilinç bulanıklığı ve nöbetler bulunuyor.
Hamilelerde enfeksiyon düşük, erken doğum veya ölü doğum gibi ağır komplikasyonlara neden olabiliyor.