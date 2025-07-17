5 Tonu Marketlerden Geri Dönüyor: Ölümcül Risk Uyarısı!

LİSTERİA NEDİR? KİMLER RİSK ALTINDA?

Listeria monocytogenes bakterisi, gıda yoluyla bulaşabilen ve "Listeriosis" adı verilen ciddi bir enfeksiyona neden olabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde, yaşlılarda, hamile kadınlarda ve yenidoğanlarda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Listeriosis belirtileri arasında:

Yüksek ateş,

Kas ağrıları,

Baş ağrısı,

Denge kaybı,

Ense sertliği,

Bilinç bulanıklığı ve nöbetler bulunuyor.

Hamilelerde enfeksiyon düşük, erken doğum veya ölü doğum gibi ağır komplikasyonlara neden olabiliyor.