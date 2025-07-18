CHP'den Mehmet Pehlivan'ın Tutukluluğuna Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Silivri Cezavi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın 19 Haziran’da tutuklanmasının ardından bugün verilen tutukluluğun devamı kararına tepki gösterdi.

CHP'den Mehmet Pehlivan'ın Tutukluluğuna Tepki
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın 19 Haziran’da tutuklanmasının ardından bugün verilen tutukluluğun devamı kararını sert sözlerle eleştirdi. Çiftçi, kararın yalnızca bir kişiyi değil, hukuk düzenini hedef aldığını ifade etti.

CHP'den Mehmet Pehlivan'ın Tutukluluğuna Tepki - Resim : 1

'SAVUNMA HAKKI FİİLEN ORTADAN KALDIRILIYOR'

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın 19 Haziran’da tutuklanmasının ardından bugün yapılan incelemede tutukluluğunun devamına karar verildi. Avukatların müvekkillerini temsil etmeleri nedeniyle özgürlüklerinden yoksun bırakılması, savunma hakkının fiilen ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Bu karar, yalnızca bir avukatı değil; savunmayı, hukuk düzenini ve yurttaşların adil yargılanma hakkını hedef almaktadır. Yargıyı, savunmayı susturarak şekillendirme girişimlerine boyun eğmeyeceğiz. Hukuk devletini savunmak, bu karanlık dönemde her hukukçunun ve yurttaşın görevidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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