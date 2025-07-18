Şaibe Krizi Sonrası Bir Soru İşareti Daha! LGS İstatistikleri Neden Son 3 Yıldır Yayımlanmıyor?

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15 Haziran 2025’te yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 963 bin 142 öğrenci katıldı. Sınavda 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı ve bu son 8 yılın en yüksek birincilik sayısı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl tam puan alan öğrenci sayısı 352 iken, bu yılki artış dikkat çekti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sınav sonuçlarına ilişkin istatistiki verilerde okul türlerine göre başarı dağılımını paylaşmaması, eğitim camiasında ve kamuoyunda şaibe tartışmalarını körükledi.

'NASIL REKOR SAYIDA BİRİNCİ ÇIKIYOR?'

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, MEB’in 2023 yılından bu yana LGS sonuç analizlerini kamuoyuyla paylaşmadığını vurguladı. Özbay, “Önceki yıllarda tam puan alanların yanı sıra bir veya iki yanlış yapan öğrencilerin sayıları ve yüzdelikleri açıklanıyordu. Ancak son üç yıldır bu veriler gizleniyor. En zor sınavlardan biri olduğu söylenen 2025 LGS’de, nasıl oluyor da rekor sayıda birinci çıkıyor?” dedi.

Özbay, yüzde 0,1 ile yüzde 1’lik dilimde yer alan öğrencilerin hangi illerde ve okul türlerinde eğitim aldığının şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep etti. Özellikle Bursa, Antalya ve Trabzon’daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokullarında yüksek başarı oranlarının dikkat çektiğini belirten Özbay, bu okullarda sınav sorularına benzer hazırlık programları uygulanıp uygulanmadığının araştırılmasını istedi.

'SORULARIN NE ZAMAN SIZDIĞI BELİRSİZ'

Sınav sürecinde, İstanbul, Bursa, Adana ve Antalya’da bazı velilerin sınav bitmeden soru kitapçıklarını WhatsApp gruplarında paylaştığı iddiaları da tartışmaları alevlendirdi. CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, MEB’in bu iddialara 32 gün sonra suç duyurusuyla yanıt verdiğini eleştirerek, “Sınav sırasında sözel ve sayısal kitapçıklar ortalığa saçıldı. Soruların ne zaman sızdığı belirsiz. Bakanlık, ilk 10 bin öğrencinin sonuçlarını açıklasın, anormal bir durum var mı görelim” dedi.

Özçağdaş, özel okulların öğrenci sayısının sadece yüzde 7’sini oluşturmasına rağmen tam puan alanların yüzde 57’sinin bu okullardan çıkmasının eğitimdeki eşitsizliği gözler önüne serdiğini belirtti. Ayrıca, MEB’in geçmişte düzenli olarak yayınladığı istatistiklerin artık paylaşılmadığını vurguladı ve Bakan Yusuf Tekin’e, “Masal anlatmayı bırak, verileri açıkla” çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

MEB, soru sızdırma iddialarıyla ilgili 29 kişi hakkında idari soruşturma başlattığını duyurdu. Bakan Tekin, soruşturmanın okul yöneticilerini de kapsadığını ve hukuki işlemlerin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Bilgi İşlem Müdürü Özgür Türk görevden alınarak yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı. Ancak Tekin’in, şaibe iddialarına yanıt verirken kullandığı “Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz” ifadeleri, muhalefet ve eğitim camiasından büyük tepki topladı.

MEB, sınav sonuçlarının şeffaf olduğunu savunurken, 719 tam puan alan öğrencinin 66 ilden geldiğini ve 63’ünün imam hatip okullarından olduğunu açıkladı. Ancak detaylı okul türü analizlerinin eksikliği, tartışmaları bitirmedi. Eğitimciler, şaibelerin giderilmesi için il, ilçe ve okul türü bazında başarı dağılımlarının kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor.

Kaynak: Nefes.com.tr