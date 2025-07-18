İzmir'de Yolsuzluk Soruşturması... İddianame Tamamlandı! Tunç Soyer'e 45 Yıl Hapis Talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik operasyonda "kooperatiflerdeki usulsüzlüklere" yönelik soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında iddianame hazırlandı. Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu için 45'er yıl hapis cezası talep edildi.

Son Güncelleme:
İzmir'de Yolsuzluk Soruşturması... İddianame Tamamlandı! Tunç Soyer'e 45 Yıl Hapis Talebi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik operasyonun ardından "kooperatiflerdeki usulsüzlüklere" yönelik soruşturma kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 65 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede; Örnekköy 3'üncü etap, Örnekköy 4’üncü Etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1'inci Etap, Karabağlar 3’üncü Etap ve Karabağlar 4’üncü Etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde bildirilen suç duyuruları sonucunda 449 mağdur, 7 şikayetçi, Maliye ve Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZBETON A.Ş.'nin suçtan zarar gören olarak tespit edildiğine yer verildi.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' İDDİASI

Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil olmak üzere 11'i tutuklu 65 sanığın iştirak halinde ve zincirleme şekilde; nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları iddia edildi. Sanıkların, kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu meslek kuruluşlarını, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullandıkları öne sürüldü. Sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi. Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu için 45'er yıl hapis cezası istendi.

AKP’nin Önergesi İzmir Meclis’ini Karıştırdı! Cemil Tugay Tepki Gösterdi, Lal Denizli Çok Sert ÇıktıAKP’nin Önergesi İzmir Meclis’ini Karıştırdı! Cemil Tugay Tepki Gösterdi, Lal Denizli Çok Sert ÇıktıGüncel
CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu Cezaevinden SeslendiCHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu Cezaevinden SeslendiGündem

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir Büyükşehir Belediyesi Operasyon
Son Güncelleme:
İBB'ye Yeni Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon
18 Temmuz 2025 Günlük Burç Yorumları: Kafanızdaki Planlara Son Noktayı Koymanın Tam Zamanı 18 Temmuz 2025 Günlük Burç Yorumları: Kafanızdaki Planlara Son Noktayı Koymanın Tam Zamanı
Yerlikaya Duyurdu; 153 IŞİD'li Yakalandı Yerlikaya Duyurdu; 153 IŞİD'li Yakalandı
Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın! Herkes Aynı Hatayı Yapıyor Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın!
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Kart Yapılandırmasında Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu
Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı! Vize Almak Artık Daha Kolay Olacak Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı
Coldplay Konserinde Yasak Aşk Skandalı: Dev Ekranda Milyonlar Gördü Konserde Yasak Aşk Dev Ekranda: Milyonlar Gördü
İBB'ye Yeni Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon
Meclis’te 'Ayı' Gerilimi: AK Partili Varank'ın Sözleri Tansiyonu Yükseltti Meclis’te 'Ayı' Gerilimi: AK Partili Varank'ın Sözleri Tansiyonu Yükseltti