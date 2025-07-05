CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu Cezaevinden Seslendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda tutuklanan İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu cezaevinden bir açıklama yaparak “Asla umudunuzu kaybetmeyin” çağrısında bulundu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu Cezaevinden Seslendi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, tutukluluğunun ilk gününde sosyal medyadan mesaj paylaştı. Belediyelere yönelik operasyonları eleştiren Aslanoğlu, hukuk sürecine ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Aslanoğlu “Ahtapot hikayesini yazanlar, memleketimin aydınlık yarınlarını geciktirmek için yargıyı bir sopa olarak kullanmaktan çekinmeyenler, benim gencecik yol arkadaşlarımı, belediye başkanlarımı tutsak tutmaya, halkın iradesini gasp etmeye utanmayanlar, vicdanı sızlamayanlar dün bizi mahkum etmek istedi; olsun, hiç önemli değil, biz enseyi karartmıyor, umudumuzu asla kaybetmiyoruz” dedi.

Tutuklandığı dosyaya ilişkin hukuki sürece değinen Aslanoğlu “Hukukun daha önce iki kere beraat verdiği aynı konudan dün tutuklanmamı isteyenlerin hukuka uygun davranmadığı ortadadır da artık akla ve mantığa uygun bir yanları da kalmamıştır. Bu bir siyasi operasyondur, düğmeye basan da saray iktidarıdır. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yöneltilmiş bu darbenin, siyasetin yargıya nüfuz ettiği bu düzenin, muhalefet temsilcilerini susturma çabasının yeni bir halkası bu kez İzmirimizi sarmakta, kuşatmak istemektedir. Ama bizi ne bu düzen ne de bu yargı sopası susturamaz” açıklamasında bulundu.

UMUDUNUZU ASLA KAYBETMEYİN

Aslanoğlu İBB operasyonlarına da değinerek “Umutsuzluğa düşerseniz Silivri zindanında bile vicdanını, aklını, yüreğini kaybetmeyen Ekrem Başkanımızı; henüz yeni evlenmişken siyasi bir operasyona kurban edilerek gencecik yaşında cezaevine konulan Utku Başkanımızı, sağlık koşulları el vermemesine rağmen günlerce Silivri zindanlarında tutulan Mahir kardeşimizi, hâlâ hastanede olan Murat Başkanımızı, çocuğunun doğumunu görmesine bile izin verilmeyen Ramazan kardeşimizi, cesur bir şekilde hiçbir engelden şikayetçi olmayarak tutuklu yargılanan tüm yol arkadaşlarımızı, Ergenekon'u, Balyoz'u, en çok da boynunda idam fermanıyla bu memleketi kurtarmak için Samsun'a çıkmaktan vazgeçmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlayın; demem o ki, asla umudunuzu kaybetmeyin.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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