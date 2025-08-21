Çorum'da 5 Araç Birbirine Girdi! Yaralılar Var

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kara yolunun 12. kilometresinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

Sungurlu-Boğazkale kara yolunun 12. kilometresinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı.

5 ARAÇ KARIŞTI

Kazada, Yıldıray A. idaresindeki 19 AFN 874 plakalı kamyon, Erdal C.'nin kullandığı 19 AEF 352 plakalı otomobil, Ramazan Y.'nin yönettiği 19 UC 493 plakalı kamyon, Hasan H.'nin sürdüğü 06 AT 2361 plakalı otomobil ve Tarık F.A.'nın sevk ve idaresindeki 07 HGZ 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu araç sürücülerinden Hasan H. (43) ile araçlarda bulunan Zeynep H. (37), H.H. (15), E.N.H. (12), A.E.H. (7), Fatma A. (45), Furkan A. (26), Serkan A. (23), E.N.A. (17) ve F.A. (12) yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaynak: AA

