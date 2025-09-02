İmamoğlu Tutuklandı, Mansur Yavaş CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yakın Çevresinden Dikkat Çeken Kulis

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş’ın ismi öne çıkarken, Nefes yazarı Aytunç Erkin, Yavaş’ın çevresinin “Mansur Başkan bu tartışmayı erken buluyor, adının bu kadar konuşulmasını uygun bulmuyor” dediğini yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, CHP içinde 2028 cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık tartışmalarını alevlendirdi. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ismi, parti içinde ve kamuoyunda sıkça konuşulmaya başlandı. Ancak Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Yavaş’ın yakın çevresine dayandırdığı bilgiye göre, deneyimli siyasetçinin bu tartışmalara mesafeli yaklaştığını belirtti.

'ADININ KONUŞULMASINI DOĞRU BULMUYOR'

Erkin’in köşesinde aktardığına göre, Yavaş’ın çevresi, “Mansur Başkan bu tartışmayı erken buluyor, adının bu kadar konuşulmasını uygun bulmuyor” ifadesini kullandı. Yavaş’ın, İmamoğlu’nun yaşadığı hukuki süreç nedeniyle gündeme gelen adaylık tartışmalarını zamansız bulduğu ve bu durumun CHP’nin birliğini zedeleyebileceği endişesini taşıdığı belirtiliyor.

Kaynak: Nefes

