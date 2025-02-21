Mansur Yavaş Cephesinden Çarpıcı Kulis: Adaylık Defterini Kapattı mı?

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için önseçim başvuruları tamamlandı. Adaylık için ismi öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ön seçime başvuru yapmadı. Yavaş'ın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, flaş bir kulis bilgisi geldi. TV100'ün edindiği kulis bilgilerine göre, Yavaş'a yakın isimler, anketlere dikkat çekerek, "Yavaş’ın adaylık için 'Günü geldiğinde halkımızın beklentilerine bakarız'" dediğini aktardı.

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CHP; iktidarı erken seçime zorlamak ve İmamoğlu hakkındaki arka arkaya açılan soruşturmalar nedeniyle, cumhurbaşkanı adayını erken belirleme kararı almıştı. Adayı parti üyelerinin oy kullanacağı önseçimle belirleme kararı alan CHP yönetimi, aday başvurularını pazartesi günü başlatmıştı. Önseçim başvuruları bugün tamamlanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise tek aday oldu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için öne çıkan iki isimden biri olan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise ilk günden itibaren "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" demişti. Kararından geri adım atmayan Yavaş, adaylık başvurusunda bulunmadı. Ancak tv100'ün edindiği kulis bilgilerine göre Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı defterini kapatmadı.

'GÜNÜ GELDİĞİNDE BAKARIZ'

Yavaş'a yakın kaynaklar, ABB Başkanı'nın "günü geldiğinde halkımızın beklentilerine bakarız" dediğini ifade etti. Yavaş, seçim tarihi netleştiğinde anket sonuçlarını dikkate alarak önerilerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iletmeyi planlıyor.

Önseçim zamanlamasını erken bulan ve gündemin bu konuyla meşgul edilmesine sıcak bakmayan Yavaş, "Biz insanlara umut olmalıyız" diyerek seçimlere kadar sadece Ankaralıların sorunlarına çözüm üretmekte kararlı.

DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Adaylık başvuru süresinin sonlarına doğru ise Yavaş, Ankara’da dikkat çeken bir ismin kapısını çaldı. Eski MHP milletvekili ve İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu’nu, genel başkanı olduğu Kutlu Parti'nin genel merkezinde ziyaret etti. Yavaş, Halaçoğlu ve ekibiyle gündemi değerlendirdi ve görüş alışverişinde bulundu.

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Kaynak: tv100

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