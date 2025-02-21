CHP'nin Ön Seçiminde İmza Bitimine Saatler Kala Dursun Çiçek'ten Çarpıcı Adım

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçim için, imza toplama işleminin bitmesine saatler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HaberTürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, CHP eski milletvekili Dursun Çiçek eşinin rahatsızlandığını belirterek adaylıktan çekildi.

İMAMOĞLU BAŞVURMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bugün ilk adımı atmış, avukatı aracılığıyla ön seçime katılmak için adaylık başvurusunu yapmıştı. İmamoğlu, başvurusunu “Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım” sözleriyle duyurmuştu.

GERİ ÇEKİLDİ

Ekrem İmamoğlu’nun başvurusunun ardından, CHP eski milletvekili Dursun Çiçek’ten dikkat çeken bir karar geldi. Çiçek, eşinin rahatsızlandığını belirterek geri çekildi. Çiçek "Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim" dedi.

'EN AZ 2-3 ADAY OLMASI GEREKİR'

TV100 ekranlarında konuşan Dursun Çiçek, Kübra Par ile Farklı Açılar programında canlı yayında adaylığını şöyle duyurmuştu: Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Yarın başvurumu yapmak üzere Ankara'da olacağım.

Kaynak: HaberTürk