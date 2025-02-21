'Elektrik' Oyunu Ortaya Çıktı: 'Zam Yapılmadı' Denilen Faturalar Nasıl İki Katına Çıktı?

Ekonomik krizin giderek artmasıyla Türkiye'deki yoksulluk da derinleşirken, iktidarın yılbaşında elektrik ve doğal gaz faturalarına zam yapmayacaklarını açıklaması vatandaşı bir nebze rahatlatmıştı. Ancak yürürlüğe giren yeni elektrik faturası düzenlemesiyle durumun öyle olmadığı anlaşıldı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yılbaşında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıklamıştı. Vatandaş bir nebze olsun sevinmişti ki bunun da AKP’nin yeni bir oyunu, daha doğrusu yeni bir yalanı olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.

ELEKTRİK FATURASI NEREDEYSE YÜZDE 100 ZAMLANDI

Deniz Demir, elektriğe örtülü zam yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Yeni uygulama ile aylık faturası bin 47 TL’nin üzerinde olan aboneler artık iki katı fatura ödeyecek. Yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati geçen haneler elektrik sübvansiyonundan yararlanamayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ise sanki devlet desteğini kendi cebinden karşılıyormuş gibi bu durumun normal olduğunu iddia ediyor. Vatandaş kendi verdiği vergilerin karşılığını almaktan muaf tutuluyor. Memura yüzde 11,54, emekliye yüzde 15,75 zam yapan, asgari ücreti 22 bin lira olarak belirleyen hükümet konu alacaklara gelince elektrik faturasını iki katına çıkarıyor.

'ÜLKE GERÇEKLERİNİN FARKINA VARIN'

Şubat ayındayız son yılların en soğuk kışlarından birini yaşıyoruz. Halen doğal gaz olmayan ilçeler, beldeler ve evler var. Bu evlerde ısınma elektrikli aletler üzerinden sağlanıyor. Vatandaş suyunu elektrik ile ısıtıp yemeğini elektrik ile pişiriyor. Bununla birlikte yaz aylarının oldukça sıcak geçtiği ve yüksek sıcaklık nedeniyle sağlık problemlerinin yaşandığı illerimiz mevcut. Bu şehirlerde insanlar klima vb. soğutma cihazlarını kullanmak zorunda. Bu aileler için aylık 417 kilovatsaat lüks tüketim değil, bu örtülü zamdır. Bakan Bayraktar’ı ülke gerçeklerinin farkına varmaya davet ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi