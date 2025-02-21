Türkiye’de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Belli Oldu

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, günlük bazda üretim ile tüketim arasındaki fark, üretimin tüketimi aşmasıyla dikkat çekti. Saatlik bazda ise, en yüksek elektrik tüketimi 12.00'de 50 bin 204 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim 05.00'te 34 bin 340 megavatsaat olarak ölçüldü.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE EN YÜKSEK PAY DOĞAL GAZ SANTRALLERİNİN

Dün gerçekleşen elektrik üretiminde, en büyük paya sahip olan kaynak yüzde 23,7 ile doğal gaz santralleri oldu. İkinci sırada ise yüzde 22,7 ile ithal kömür santralleri yer alırken, yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri üçüncü sırada yer aldı.

İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ

Türkiye, dün 10 bin 988 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 430 megavatsaat elektrik ithal etti.

Kaynak: AA